Hanni uitgefloten: "Ze doen maar, soms hebben ze gelijk"

Na de match nam kapitein Hanni zijn verantwoordelijkheid en ging naar de harde kern om uitleg te geven, samen met Kara en Dendoncker. "Het was niet goed, dat begrijpen we ook wel", aldus de kapitein. "Maar we hebben toch al meer kansen gehad dan vorige week. Dat is het positieve dat we moeten onthouden."

Dat hij nog steeds niet door de fans op handen gedragen wordt na zijn topseizoen... "Dat ze fluiten? Dat gebeurt nu eenmaal. Als prof moet je daar leren mee omgaan. Ze doen wat ze willen. Soms hebben ze ook gelijk. Wij kunnen enkel beloven ons uiterste best te doen."