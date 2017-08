Spits uit Jupiler Pro League mikt hoog: "Ik wil topschutter worden en meer zoals Luis Suarez zijn"

“Mijn idool was altijd Thierry Henry, maar ik wil iets meer zoals Luis Suarez zijn”, zegt Samatta in een gesprek met Het Belang van Limburg. “Ik bewonder in hem dat hij er alles aan doet om te winnen. Ook ik haat verliezen, dit seizoen wil ik een prijs pakken. De titel of de beker, als topschutter liefst.”

Die topschutterstitel, het is iets dat Samatta duidelijk bezighoudt. “Zoals elke spits wil ik topschutter worden. En als dat niet lukt, zeker meer goals maken dan vorig seizoen”, besluit de spits van Genk.