Courtois beseft nu: "We hadden dat verlies tegen Burnley nodig"

Courtois ziet er het positieve van in. "We zijn heel slecht gestart tegen Burnley, maar misschien hadden we als groep wel een wake up call nodig. Dit zei ons direct dat we dit seizoen aan 150 procent moeten spelen, niet aan 100 procent...", klonk het bij de doelman.

"Dat is wat we deden tegen Tottenham en dat ging heel goed. Je ziet dat we op het einde die moeilijke matchen kunnen winnen. Ik herinner me twee jaar geleden dat we naar Manchester City moesten en verloren. Dat werd een moeilijke start. Deze zege doet dus deugd."

En nu volgt Everton. "Ze doen het goed ook hé. We hebben geen makkelijke start, maar elke zege is goed voor het vertrouwen."