Van Holsbeeck laat in zijn kaarten kijken over de laatste inkomende en uitgaande transfers: "Bijna een oplossing voor Svilar gevonden"

Voor de camera van Sporza bevestigde manager Herman Van Holsbeeck dat Leander Dendoncker blijft, tenzij er nog een bod komt waar iedereen beter van wordt. En wat met de overige transfers?

"Eerst moeten we een oplossing zoeken voor Svilar", aldus Van Holsbeeck. "Ik heb die bijna gevonden, maar het is nog niet definitief."

Extra spits

"Daarnaast heeft de technische staf ook nog om een extra spits gevraagd, omdat we moeilijk scoren. En ten slotte zoek ik ook nog naar een oplossing voor Davy Roef. Hij is te jong en heeft te veel talent om 3e doelman te zijn." De Antwerpse goalie is op weg naar Waasland-Beveren.