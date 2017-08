Antwerp heeft serieus probleem, want het moet enige overgebleven spits een maand missen

En dat zal hem ongeveer een maand aan de kant houden. In de match tegen Mechelen moest hij al snel naar de kant nadat hij liep te trekkebenen. Daardoor zou Bölöni al zeker geen beroep op hem kunnen doen in de matchen tegen Oostende en STVV, mogelijk mist hij ook Lokeren na de interlandbreak, weet HLN.

Voor Antwerp wel een redelijk probleem, want ook William Owusu is nog out met een blessure. En verder kan men enkel uitkomen bij Björn Vleminckx, die al te horen kreeg dat hij de club mag verlaten. Verder zitten er geen diepe spitsen in de selectie.