Gentse malaise: De Mos legt vinger op de wonde en geeft één goede raad mee

door Yannick Lambrecht

door

Aad De Mos legt vinger op de wonde van AA Gent en geeft één goede raad mee

Dat AA Gent zich de start van het nieuwe seizoen anders had ingebeeld is een understatement. Uitgeschakeld in Europa, 1 op 12 in de competitie, ondermaats spel, ... Maar analist Aad De Mos weet waarom.