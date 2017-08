Zouden ze in Luik nu spijt hebben dat ze hem lieten vertrekken? De Sart vlamt bij STVV

Niet toevallig verlengde STVV vrijdag al het contract van de box-to-box met twee jaar. Na een half jaar in Limburg heeft hij immers al heel wat indruk gemaakt. "Ik ben er blij mee", geeft De Sart aan. "Ik hoop dat ik ook dit seizoen een goed jaar kan spelen."

De Sart zat sinds 2006 bij de jeugdwerking van Standard, maar na één seizoen werd duidelijk dat hij niet te veel kansen ging krijgen bij de Rouches. En dus maakte hij de overstap naar STVV. Met 9 punten uit vier wedstrijden draait het daar opmerkelijk goed.

"Elke match komen we op het veld om te winnen. De nieuwe coach (Jonas De Roeck) heeft duidelijk gemaakt dat het ook zijn filosofie is. We spelen georganiseerd, maar hebben drang naar voor. We proberen voetbal over de grond te brengen en dat werkt."