Roef vandaag weg, Svilar bijna en Anderlecht vindt derde doelman die bij vader mag komen trainen

Mile Svilar zal deze week ook nog vertrekken, al dan niet definitief. Paars-wit heeft wel een oplossing gevonden voor de stek van derde doelman. Boy de Jong, zoon van keeperstrainer Max, zou het gat moeten opvullen dat de twee vertrekkers achterlaten, weet Het Nieuwsblad.

De 23-jarige De Jong komt over van de Nederlandse tweedeklasser Telstar. Hij doorliep de jeugdreeksen bij Feyenoord en was ook jeugdinternational. Anderlecht test ook de 18-jarige Marcos Peano, een Argentijns jeugdinternational. Maar dat is voor de beloftenploeg en de ploeg die Youth League moet spelen.