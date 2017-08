De ene kwestie is (nog) niet opgelost of Anderlecht dreigt al in nieuwe keeperskwestie te verzeilen

door Johan Walckiers

door

Frank Boeckx zal waarschijnlijk straks terug in doel staan

Foto: © photonews

Het is al wat geweest bij Anderlecht dit seizoen. Niet in het minst in het doelmannensegment. Nu er een oplossing in de maak is voor zowel Davy Roef als Mile Svilar dient zich een andere kwestie aan. Want Frank Boeckx lijkt terug in doel te komen.