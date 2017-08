Poppen kunnen nu helemaal aan het dansen: Standardspeler krijgt zware straf

door Aernout Van Lindt

Geschillencommissie geeft Orlando Sa een zware schorsing, Standard niet akkoord

De zaak Orlando Sa heeft al veel voeten in de aarde gehad en het laatste lijkt zeker nog niet gezegd, want het Bondsparket heeft zijn straf uitgesproken. En die is zwaar. De Rouches hadden al bezwaar aangetekend op voorhand.