LA neemt met pijn in het hart afscheid van 'the big, bald, beautiful, bearded Belgian'

Jelle Van Damme is in de VS op relatief korte tijd uitgegroeid tot een uitblinker en bovendien publiekslieveling. Zijn passie en strijdlust kwamen meteen heel goed aan bij de toeschouwers. Die zien hem dan ook met pijn in het hart vertrekken.

@jelle_van_damme sad to see you go. You've been my favorite player to watch since you arrived in LA. Best of luck at Antwerp! #LAGalaxy — Andrew Border (@Andrew_Border) 18 augustus 2017

Best cb in galaxy history, thank you jelle, you will be missed @jelle_van_damme — jake (@jakesmitty_xiv) 19 augustus 2017

That's my captain. 😢🙏🏻 Goodluck on your next endeavors. You're always welcome back in LA @jelle_van_damme 💛 https://t.co/T9441NeQ4n — Becca301 ⚽️ (@beckaah2santoss) 19 augustus 2017

@jelle_van_damme good luck back home, LA loves you — Christian Wise (@_christianwise_) 18 augustus 2017

Van Damme noemde deze transfer bij zijn afscheid de moeilijkste keuze van zijn leven. "Ja tuurlijk. Ik zat er goed en werd daar ook enorm geapprecieerd. Ik heb daar iets meer dan twee jaar gezeten en een supergoeie tijd gehad", vertelde Van Damme in zijn eerste interview als Antwerp-speler. "Het was nu of nooit, maar ik ben blij dat het toch gelukt is en dat ik hier nu ben."

De grootste Van Damme in de VS sinds Jean-Claude

Van Damme speelde er 46 matchen (allemaal in de basis trouwens). Dit seizoen was de Belg zelfs kapitein van The Galaxy. Hij werd verkozen tot Verdediger van het jaar bij Galaxy, zat in het beste elftal van de MLS in 2016 en speelde twee keer mee bij de MLS All-Stars.