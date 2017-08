Staelens ziet waar het probleem ligt bij Anderlecht: "Ze hebben hun wedstrijdpremies blijkbaar niet nodig"

Maar toch... Hij merkt enkele problematische zaken op. "Er is een gebrek aan leiders", zegt hij in HLN. "Er staat niemand op. Zo'n Dendoncker of Kara is alleen met een transfer bezig, zoals alle voetballers tegenwoordig. Het is de taak van de trainer om, via motiverende coaching, de spelersgroep scherp aan de aftrap te krijgen. Maar neen, op Anderlecht laten ze alles te veel op hun beloop..."

De supporters worden onrustig en dat lieten ze zondag ook merken. "De fans voelen dat de spelers er niet alles aan doen. De spelers geven de indruk blij te zijn met hun loon - premies hebben ze blijkbaar niet nodig. Dat is een kaakslag voor de supporters."