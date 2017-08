Gent-flop heeft nieuwe club gevonden

door Johan Walckiers

Marko Poletanovic trekt transfervrij naar het Russische FK Tosno

Foto: © photonews

AA Gent heeft de laatste jaren ook wel wat transfers gedaan die nooit konden doorbreken. Marko Poletanovic is er daar één van. De Servische middenvelder verbrak in juli in onderling overleg zijn contract bij de Buffalo's, maar heeft nu onderdak gevonden.