'40 miljoen voor Batshuayi', maar zover zijn we nog lang niet

Volgens de tabloid is de Franse eersteklasser OSC Lille geïnteresseerd en zou het 40 miljoen euro op tafel willen leggen. Met een korreltje zout te nemen, want het budget van de Fransen reikt zover niet. Chelsea betaalde in 2016 zelf ook 40 miljoen voor de vlotscorende spits. Zelf wil Batsman liever ook niet weg bij de Londenaren en vol zijn kans wagen.

Er wordt zelfs gewag gemaakt van een vervanger. Jamie Vardy, de topschutter van Leicester City, zou in beeld zijn. Ook dat is twijfelachtig, want met Morata haalden ze al een eerste spits. En Vardy zou geen genoegen nemen met een invallersstek, zeker niet met het WK op komst.