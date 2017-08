OFFICIEEL: Standard haalt creatieve middenvelder eindelijk binnen

De 23-jarige Carlinhos komt over van het Portugese Estoril. Die club wou hem eerst niet definitief laten vertrekken, maar uiteindelijk is het toch tot een akkoord gekomen. Een exact bedrag is niet vrijgegeven.

Hij moet voor meer creativiteit op het middenveld en in de aanval zorgen, iets dat nu zeker ontbreekt bij de Rouches. Carlinhos werd ook gehaald om te anticiperen op het nakende vertrek van Ishak Belfodil.