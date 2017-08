Westerlo in 1B... Van een gemiste start gesproken: "Veel mensen zijn echt geschrokken"

Westerlo zou op papier zeker bovenin moeten meedraaien, maar dat lukt voorlopig totaal niet. "Bijzonder pijnlijk en ik denk dat er veel mensen echt geschrokken zijn", vertelt ancien Wouter Corstjens in HLN.

"Als je naar ons programma kijkt, was het haalbaar om een goeie competitiestart te maken. Nu zijn we verplicht om punten te gaan pakken in het vierluik OHL, Lierse, Beerschot en Roeselare, stuk voor stuk hoger aangeschreven ploegen."

Het tij keren

En toch moet Westerlo deze scheve situatie zo snel mogelijk keren. "Het komt er nu op aan om het positieve te zoeken uit de eerste wedstrijden en daarop verder te bouwen. Al geef ik toe dat dat best moeilijk is, want met 1 op 9 zijn het wel de harde cijfers die nu tellen", beseft Corstjens.