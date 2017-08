Gewezen Club Brugge-aanvaller Oulare is zes weken out, nu aast Antwerp op een huidige spits van blauw-zwart

Hiervoor is Antwerp bij Club Brugge aanbeland. Volgens Het Nieuwsblad staat Jérémy Perbet helemaal bovenaan het lijstje van de promovendus. De Franse goalgetter is in korte tijd op een zijspoor beland bij blauw-zwart.

Niet in de kern

Perbet maakte voor ruim één miljoen euro de overstap van AA Gent naar Club, maar staat daar in de pikorde achter Vossen, Diaby, Dennis en Wesley. Deze week haalde hij zelfs niet de selectie voor de trip naar AEK Athene.

De 32-jarige Perbet kan dit seizoen nog voor een andere werkgever uitkomen, omdat hij geen officiële minuten maakte voor de Buffalo's. De komst van een extra spits is een absolute noodzaak bij Antwerp. Ook Owusu is out met een spierscheur. Op Vleminckx rekent Bölöni niet meer.