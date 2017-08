Antwerp niet wild van aangeboden Perbet, en ziet zelf meer in een aanvaller van Anderlecht

Toch wordt men bij de Great Old niet wild van de 34-jarige Perbet. Volgens Het Laatste Nieuws mikt Antwerp op Silvère Ganvoula van Anderlecht. De 21-jarige Congolees is meer een type Oulare, alleen moet nog blijken of paars-wit de aanvaller die overkwam van Westerlo wil verhuren.

Waar de toekomst van Perbet ligt, zal de komende dagen blijken. Met zijn neus voor goals blijft de Fransman een belangrijk wapen, die bovendien de Jupiler Pro League als zijn broekzak kent. Ook Waasland-Beveren, dat na het vertrek van Zinho Gano naar KV Oostende nog naar een spits zoekt, zal de situatie van de Brugse aanvaller nauwlettend in de gaten houden.