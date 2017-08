Dimata wil naar het WK en is wel héél lyrisch over één Rode Duivel: "Een van de vijf beste op deze planeet"

Het WK in Rusland volgt na dit seizoen en dus weet Dimata waar hij voor speelt. Het jeugdproduct van Standard kijkt bij de nationale ploeg op naar Christian Benteke en Eden Hazard, maar naar één Rode Duivel nog net dat tikkeltje meer.

Omgaan met kritiek

"Hij is een van de spelers aan wie ik me spiegel. Wat ik zo knap vind aan Romelu is de manier waarop hij is omgegaan met de kritiek", aldus Dimata in Sport/Voetbalmagazine.

"Kop vooruit en hard blijven werken. Dat is een teken dat je mentaal héél sterk staat. Vandaag speelt hij bij Manchester United en is hij een van de vijf beste aanvallers op deze planeet."