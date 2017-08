Ex-speler van Feyenoord gaat niét bij Beerschot Wilrijk aan de slag

door Manuel Gonzalez



Foto: © photonews

KFCO Beerschot Wilrijk is dezer dagen op zoek naar een nieuwe aanvaller. Verschillende namen werden al in verband gebracht met de 1B-club, maar tot dusver is er nog geen witte rook. Mitchel te Vrede gaat alvast niét op Het Kiel spelen.