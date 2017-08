Oude bekende Manasseh Ishiaku (ex-Club Brugge) kiest op z'n 34ste voor nieuwe Belgische club

Ishiaku gaat op z'n 34ste de kleuren van Sporting Hasselt verdedigen, dat volgend seizoen in derde of vierde provinciale aantreedt. "Ik heb hiervoor gekozen om de club te helpen", verduidelijkt de spits zijn keuze in Het Belang van Limburg.

"Toen ik goed anderhalf jaar geleden niet bij STVV kon blijven, kwam mijn manager nog aandraven met een voorstel van het Duitse Energie Cottbus. Maar ik besefte toen al dat ik dat niveau niet meer aankon. Dus ben ik maar thuis gebleven."

Ishiaku kwam via La Louvière bij Club Brugge terecht. Daar voetbalde hij van 2005 tot 2007.