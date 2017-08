Gaat Yannick Ferrera toer van Antwerp en vorig seizoen op? "Meer voetbal, minder punten ... We denken erover na om dat te wijzigen"

Vorig seizoen speelde Mechelen globaal genomen minder voetbal dan dit seizoen, maar het haalde toen wel meer punten. Bij de wedstrijd thuis tegen Antwerp kwamen de demonen van thuiswedstrijden tegen Westerlo vorig jaar opdoemen: wél het spel in handen, geen punten.

“Geen efficiëntie vooraan noch achteraan”, aldus de oefenmeester. Opgelegde kansen missen – vier in de eerste helft alleen al – en achterin twee vermijdbare doelpunten slikken. “Het moet dringend terugkomen.”

Wij zouden ook tijdrekken als we voor staan, toch?

En het spel van Antwerp kopiëren de komende wedstrijden? “Voetbal is een sport waarbij je wil winnen. Dan hoort tijdrekken er bij. Zouden wij het niet doen als we voor zouden staan? Ik denk het wel. Het is heel frustrerend voor wie achter staat, maar zo is het nu eenmaal. Zolang de regels op dat gebied niet wijzigen, zal de ploeg die voorstaat dat soort dingen blijven gebruiken.”

“Meer dan een gebrek aan efficiëntie is het echt niet hoor bij ons. Maar goed: vorig jaar hebben we het vaak dichtgemetseld en veel punten gepakt door alles gesloten te houden achterin. Een keer scoren en weinig weggeven. Nu proberen we er meer voetballend uit te komen, spelen we meer voetbal, maar we hebben wel minder punten. Misschien is dat iets om te over na te denken.”