Diaby is terug en amuseert zich bij Club Brugge: "Dit systeem ligt me"

“Ik denk dat dit een interessant systeem is”, aldus Diaby. “Het is anders dan vorig seizoen of tijdens het seizoen dat we de titel pakten, maar dat is net leuk. Ieder systeem heeft zijn voor-en nadelen. Hoe meer je op een nieuw systeem traint, hoe beter je het kan hanteren.”

Dat Diaby best goed tot zijn recht komt in het systeem van Leko, valt op. De Malinees heeft zijn neus voor doelpunten hélemaal terug. “Mij ligt het systeem, dat klopt. Ik ben een soort 9,5, een tweede spits. Ik kan als aanvaller spelen, maar ook rond een diepe spits.”