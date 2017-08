Wat moet je hier tegen beginnen? De CL-tegenstanders van Anderlecht doorgelicht

Bayern München

27 keer Duits landskampioen en daarom met recht en rede de bijnaam Der Rekordmeister gekregen. De vierde rijkste club ter wereld! Met spelers als Robert Lewandowski, Manuel Neuer, James Rodriguez, Renato Sanches, Franck Ribéry, Arjen Robben... Het lijstje blijft maar doorgaan.

Ook vijf keer eindwinnaar in de Europa Cup I of Champions League. In 2013 wonnen ze het grootste Europese toernooi voor de laatste keer. Het is in alle mogelijke verklaringen van het woord een topclub.

PSG

Sinds 2011 is de Parijse topclub in handen van Qatar Sports Investments. En dat is eraan te merken. De rits topspelers die sindsdien in de Franse hoofdstad speelden, is indrukwekkend. Maar valt in het niets ten opzichte wat voor stunts PSG deze zomer uithaalde.

Neymar werd aangetrokken - via een Qatarese constructie om de Financial Fair Play-regels te omzeilen - voor 222 miljoen. Het liet genoeg geld over voor het aantrekken van Kylian Mbappé, de tienersensatie van Monaco die waarschijnlijk in één van de volgende dagen het volgende megacontract tekent.

Oh ja, Thomas Meunier zit er natuurlijk ook nog aan de zijde van Edinson Cavani, Blaise Matuidi en Angel Di Maria. Elk van die drie laatste spelers zijn zowat het jaarbudget van Anderlecht waard.

Celtic

Bekeken als de meest haalbare kaart in de poule. Maar is dat ook echt zo. Het geloof is gestoeld op het feit dat de Schotse competitie niet bij de sterkste hoort. Ok, de club is al sinds het wegvallen van Glasgow Rangers ongenaakbaar in Schotland met zes landstitels op rij.

Maar ze zijn altijd wel goed voor een stunt in Europa. Hun bekendste speler is Moussa Dembélé, de 21-jarige Fransman die al een tijdje het hof wordt gemaakt door heel wat Europese topclubs. De sfeer in Celtic Park is er ook eentje waar ze in heel Europa voor vrezen. De Schotten staan pal achter hun club. Maar goed, we kijken er al naar uit.