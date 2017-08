"Vanhaezebrouck wurgde hem al, nu wordt er opnieuw met hem geleurd als ware hij een tapijt"

We hebben het over Jérémy Perbet, die deze zomer AA Gent inruilde voor Club Brugge, maar daar na zes weken alweer mag verkassen. Antwerp lijkt niet de nieuwe bestemming te worden, benieuwd of en waarheen hij nog zal verhuizen.

"Ze leuren met hem als ware hij een tapijt", is Hugo Camps in zijn column in Het Laatste Nieuws kritisch. "Hij werd al gewurgd door Vanhaezebrouck en is nu na zeven weken overbodig. Hoe kan dit?"

"Hoe kan het dat je een spits als geluksbrenger presenteert om hem dan twee maanden later bij het grof huisvuil te zetten. Is dat goed bestuur? Ik hou het op kwaadaardig amateurisme."