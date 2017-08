Analisten keihard: "Europa onwaardig", "Geen ziel" en "Niemand verdient meer dan 3-4 op 10"

Er zat geen geloof, geen ziel in de ploegDeel deze quote:

Ook Johan Boskamp was in de studio erg hard voor blauw-zwart: "Het was niet om aan te pleuren. Er zit blijkbaar geen geloof, geen ziel in de ploeg. Er kwam helemaal niets uit. Die 12 op 12 in de competitie is hun geluk, maar als ze twee keer verliezen in de competitie is er stront aan de knikker."

Francky Van Der Elst was ook niet te spreken over de prestatie van blauw-zwart: "Een kopbalkans voor Mechele en verder niks. Op 180 minuten een kans gekregen tegen Athene. Niemand verdient meer dan een 4 op 10 na deze match. AEK geen wereldploeg? Dat klopt, maar het is wél een ploeg ..."