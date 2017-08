Devroe gelooft hard in nieuwkomer KV Oostende: "Hij kan de ploeg iets bijbrengen"

Oostende haalde Gano weg bij Waasland-Beveren, waar hij prima aan het seizoen begon. “We geloven in Zinho”, aldus sportief directeur Luc Devroe in Vista. “Afgelopen zaterdag zag je al dat hij onze ploeg iets kan bijbrengen. Hij gaf een assist en had zelf ook al kunnen scoren. Bovendien laat hij de rest van de ploeg toe om aan te sluiten.”

“Het plan-Gano broedde al eventjes, maar wij wilden Waasland-Beveren en Gano niet benaderen tot na onze match tegen hen. Misschien hadden we dat beter wel gedaan”, lachte Devroe nog, die Gano twee keer zag scoren tegen zijn ploeg.