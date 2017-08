Verdediger Essevee hoopt op Arsenal: "Thierry Henry was mijn idool vroeger"

"Ik ben blij dat ik op een goede manier mijn eerste wedstrijd heb kunnen afronden. Het deed deugd om nog eens te spelen. Het was opnieuw wennen om rechts centraal te staan, omdat ik vorig jaar vooral links heb gestaan, maar het ging best wel goed."

En zo hield Baudry ook Orlando Sa volledig uit de match: "Was Standard slecht of waren wij zo goed? Dat is moeilijk om te duiden. Maar we mogen tevreden zijn met wat we hebben laten zien. Er komen dit seizoen nog veel lastige wedstrijden aan."

Ik had zelfs een truitje van Thierry Henry

Zes daarvan zullen ongetwijfeld in Europa worden gespeeld, want Essevee is al zeker van de poulefase in de Europa League. "Ik ben altijd fan geweest van Arsenal, dus ik zou het bijzonder fijn vinden als zij uit de trommels zouden komen."

"Doe sowieso maar een grote ploeg, dat is bijzonder. Mijn idool toen ik klein was? Dat was eigenlijk Thierry Henry. Misschien wat vreemd voor een verdediger, maar ik vond zijn stijl fantastisch. Ik had zelfs een truitje van hem!"