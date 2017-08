Roberto Martinez na één jaar bij Rode Duivels: "Deze kern is niet definitief, de deur voor de nationale ploeg staat open"

"Oefenen tegen toplanden? We houden al rekening met enkele scenario's" - Roberto Martinez Deel deze quote:

Gaat u in aanloop naar het WK in Rusland dan oefenen tegen zo’n topland om te zien hoe ver uw ploeg precies staat?

“Eerst en vooral: ik focus me op de volgende vier WK-kwalificatiewedstrijden. Dat is op dit moment mijn enige bekommernis. We kunnen nog twaalf punten pakken en daar ben ik nu mee bezig.”

En áls u met België naar het WK gaat?

“Dan is het belangrijk dat we in onze voorbereiding op dat WK verschillende types van tegenstanders ontmoeten. Dat is volgens mij de beste voorbereiding. We houden al rekening met enkele scenario’s, maar allereerst nog die vier kwalificatiematchen. Ik kijk uit naar de wedstrijden tegen Bosnië en Griekenland. Die zullen ons vertellen hoe ver we op dat moment staan.”

Vissen in een vijver van 55 à 58 kandidaat-Rode Duivels

U lijkt ons iemand die vertrouwen heeft in een vaste kern van spelers. Ook al spelen sommige jongens niet vaak bij hun club, u laat hen niet vallen. Is het desondanks reëel dat uw huidige selectie er over iets minder dan één jaar erg anders uitziet?

“Ja, toch wel, hoor. De huidige ploeg kan in het komende jaar nog steeds veranderen, daar ben ik zeker van. Eerst en vooral werken we steevast met een kern van 24 of 25 spelers, waaronder vier doelmannen. En in totaal volg ik 55 à 58 spelers. Ik ben niet van plan om er minder te gaan volgen.”

“Akkoord: er zijn sommige spelers die, als ze fit zijn, erg belangrijk zijn voor de huidige groep. Maar van andere spelers hoop ik dan weer dat ze laten zien dat ze de Rode Duivels iets extra’s kunnen bijbrengen. Ik kan je verzekeren: de deur voor de nationale ploeg staat open.”