Wordt Timmy Simons trainer nadat hij zijn schoenen aan de haak hangt? Boegbeeld van Club Brugge spreekt over toekomst

“Eerlijk: als ik daarvoor volgend seizoen nog drie, vier of vijf jaar cursus moet volgen, zou ik dat wel lastig vinden”, zegt het boegbeeld van Club Brugge in een interview met Het Nieuwsblad. “Er is een verkort traject voor ex-spelers, maar ik zie me niet snel beginnen als hoofdcoach.”

De ervaren rot legt ook meteen uit waarom het trainerschap niet meteen iets voor hem is. “In de kleedkamer ben ik nooit een prater geweest, als je dan plots voor een groep moet staan en die moet toespreken, is dat toch moeilijk.”

Clement

“Philippe (Clement, nvdr.) heeft een mooi traject afgelegd door te beginnen bij de beloften en zo als assistent door te groeien naar hoofdcoach, maar ik merk op dat er ook nog andere opties zijn naast coachen. Scouting, management, jeugdcoördinatie… Noem maar op”, besluit Simons.