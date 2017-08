Leko kijkt naar zijn spelers na verlies: "Te plat, te naïef, te sympathiek"

Leko veranderde voor de match ook zijn systeem van 3-5-2 naar 4-3-3 om meer controle te krijgen over het middenveld. Maar zijn spelers begrepen de bedoeling niet zo goed. "We hadden balbezit, maar je wint geen wedstrijd met balbezit alleen en zeker niet door alleen maar horizontaal te spelen", zegt hij in HLN.

"Je moet ook kansen creëren, doelpunten scoren en een resultaat halen. Alleen waren we vanavond te plat, te naïef, te sympathiek ... Alles wat je als trainer niet wil zien. We waren geen killers en wilden winnen op mooi spel en kwaliteit."

Dominant

Als ze dat wel gedaan hadden, was er een kans geweest. "AEK heeft verdiend gewonnen, maar als we vanavond gespeeld hadden volgens onze kwaliteiten, dan konden wij hier dominant geweest zijn, initiatief genomen hebben en iets meer risico in ons spel gelegd hebben. Jammer dat we dat niet gekund hebben."