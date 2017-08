KV Oostende denkt aan bankzitter van andere eersteklasser, maar twijfelt door overbevolking

door Johan Walckiers

KV Oostende denkt aan Aleksandar Bjelica als nieuwe linksback

KV Oostende zit met een onevenwicht in zijn kern. Centraal weet Yves Vanderhaeghe nog steeds niet wat het beste koppel is. Zijn - in principe - beste verdediger staat op linksback. Luc Devroe zou dat willen oplossen, maar dan lopen ze elkaar centraal voor de voeten.