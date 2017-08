Bijzonder boze en teleurgestelde Vanden Stock: "We hebben alles voor hem gedaan"

Anderlecht heeft Svilar immers veel gegeven. "Dit is een zware teleurstelling na alles wat we voor hem deden", aldus de voorzitter in LDH. "We huurden Sels en lieten Proto vertrekken. En we gingen zover om Roef elders te laten spelen. Alles om hem te houden."

Svilar wou in de ploeg staan, maar daar is hij volgens de technische staf nog niet klaar voor. "Op je 18de eisen dat je titularis wil zijn bij Anderlecht. En anders dreigen met vertrekken... Wat kan je daaraan doen? Benfica heeft twee keer onze financiële middelen. Maar ik denk niet dat hij daar al zal spelen. Bij welke Europese topclub zou hij nu wel al spelen?", vraagt Vanden Stock zich af.