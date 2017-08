Koeman laat serieuze hint vallen richting Chelsea: "Hij is welkom"

Costa weigert ook terug te keren naar Londen, maar bij Everton zou hij wel goed ontvangen worden. Koeman wil immers nog voor 31 augustus een nieuwe aanvaller. Hij wou de optie Costa in ieder geval niet laten vallen.

"Ik heb altijd gezegd dat er voor elke goeie speler een warm welkom zou zijn bij ons. En hij is een goeie speler", zei hij vandaag op zijn persconferentie voor de confrontatie tegen Chelsea. "We zoeken nog steeds een aanvaller. We moeten meer concurrentie hebben vooraan."