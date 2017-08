Van foutje tegen Anderlecht naar koning van de clean sheets: "Ze beginnen me te herkennen op straat, maar ik weet waarvan ik kom"

Het is misschien een beetje door toeval dat Louis Bostyn in doel is terechtgekomen dit seizoen: Sammy Bossut is geblesseerd, Kenny Steppe vertrok naar Stayen en vervanger Leali kwam pas later over vanuit Turijn.

Na het foutje in de Supercup - iets waar Dury nooit over gesproken heeft - was er ook geen enkele reden meer om Bostyn te vervangen: hij stopte een strafschop in Eupen en deed ook op Sclessin enkele mooie reddingen.

"Het deed deugd om de nul te houden tot drie keer toe. Zo meehelpen aan de overwinning is erg leuk. Heb ik daardoor mijn plaats verstevigd? In voetbal kan het rap gaan, ik probeer elke keer mijn best te doen", blijft de goalie van Essevee zelf met de voetjes op de grond.

"Dat is ook nodig. Ik ben nog altijd dezelfde gast en besef het zelf nog niet dat ik iedere week al gespeeld heb. Niemand maakt graag een foutje, maar het is gebeurd op Anderlecht. Ook keepers van 37 jaar komen dat soms eens tegen, missen is menselijk en je kan er maar uit leren. Dat probeer ik te doen."

De komst van Leali deed Bostyn dan ook niet twijfelen: "In voetbal is er altijd concurrentie, je moet uitgaan van je eigen sterkte. Wie aan zichzelf twijfelt, zit vaak snel in de problemen. Het contact met Leali is goed, ik spreek Engels met hem. Ik heb hem wel opgezocht, maar ik heb niet zijn wikipediapagina volledig gelezen ofzo", kon er een lachje af.

"Ja, op straat beginnen ze me te herkennen hier in de buurt. Dat is een beetje een nieuwe fase voor mij. Ik heb altijd goed en hard gewerkt, maar was niet klaar om hier in doel te staan. Ik zat op de bank bij Roeselare en trok naar een team dat bijna altijd play-off 1 speelt. Hoe het de voorbije jaren is gelopen? Dat had ik niet verwacht. Ik weet waarvan ik kom."