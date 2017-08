Opmerkelijk: Pas twee maanden bij Gent en toch is deze nieuwkomer al een 'ancien'

Wanneer we hem vragen naar diens integratie in de Gentse spelersgroep, reageert hij als volgt. "Ik zit hier nu toch al een paar weken, nieuw is het al niet meer, hé." We dollen wat en zeggen dat hij nú al een 'ancien' is.

Sylla begeleidt al andere nieuwkomers

Hij moet eens hartelijk lachen. "Zo snel gaat het niet." Maar toch geeft hij later in het interview meer dan blijk dat hij zich al thuis voelt.

"Ik zorg ervoor dat Deiver Machado hier wat wegwijs geraakt", merkt hij op. Sylla spreekt immers ook Spaans door zijn jarenlange verblijf in Barcelona. "Dat normaal echte 'anciens' de nieuwe spelers begeleiden? Wel ik hoop dat ik dat binnen enkele jaren ben."