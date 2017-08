Analist neemt verrassend standpunt in over transfer Dendoncker: "Die ziet ook dat hij in de weg loopt op het middenveld"

door Yannick Lambrecht

Marc Degryse neemt verrassend standpunt in over transfer Dendoncker

Foto: © Photonews

Plots gaat het snel voor Leander Dendoncker. Vrijdagavond kwam het nieuws uit Frankrijk dat Monaco hem weldra herenigd met Youri Tielemans én zaterdagochtend bleek dat hij niet in de selectie zit voor de topper tegen AA Gent.