Ochoa maakt kennis met België: "Iederéén plooit zich dubbel als het tegen Standard is"

Zeker tegen Zulte Waregem in eigen huis kwam de klap aan. "Niemand is tevreden met de resultaten tot nu toe. We voelen dat we echt meer verdienen", aldus de Mexicaan

Zulte Waregem, dat was een ongeluk -Guillermo Ochoa Deel deze quote: "Die tweede helft tegen Zulte Waregem, dat was een ongeluk, daarvoor hadden we voldoende kansen om te scoren. Maar ons team heeft vooral tijd nodig om op elkaar ingespeeld te geraken." Hij ziet al enkele eigenaardigheden aan de Belgische competitie. "Het is een moeilijk kampioenschap, met kwaliteit in élke ploeg én veel jongeren met kwaliteiten. Sommige teams kunnen al een tijdje verder werken aan hetzelfde project en dat zie je. Daarnaast plooit iedereen zich dubbel als het tegen Standard is."