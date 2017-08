Proto kan zijn coach geen zekerheid beloven: "Elke coach wordt op een dag ontslagen, op Felice Mazzu na"

KVO-doelman Silvio Proto vindt van niet. "De dag dat gevraagd wordt of een groep nog achter zijn coach staat, betekent dat meestal het einde. Dat is hier niet het geval. Daar wordt zelfs niet over gepraat. Het is niet de schuld van de trainer", verdedigt hij zijn trainer in Het Nieuwsblad.





Maar dat wil ook niet zeggen dat Proto 100% zeker is dat Vanderhaeghe nog lang blijft. "Elke coach wordt op een dag ontslagen, op Felice Mazzu na. Dat is een ijzeren trainerswet. Voor Yves is deze situatie nieuw. Leerrijk. Maar ik vind niet dat hij nu zenuwachtig loopt. Waarmee ik niet zeg dat hij nooit nerveus is, hé", besloot Proto.