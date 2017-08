STVV raast richting top 3 in de JPL: "Wij hebben van niemand schrik" en "Die goal illustreerde onze mentaliteit"

"Met deze 12 op 15 hebben we veel mensen verbaasd", vertelde matchwinnaar Igor Vetokele na de zege tegen W-Beveren. "In Anderlecht hadden we niets te verliezen, maar vandaag moesten we tegen deze concurrent weer 100 procent zijn."

We wisten dat we na de zege in Anderlecht weer 100 procent geconcentreerd moesten zijn - Igor Vetokele

Vetokele scoorde zijn tweede seizoenstreffer na een foutje van Rudy Camacho. "Igor anticipeerde prima", glunderde ploegmaat Casper de Norre. "Dat moet je hem nageven. We staan nu in de top 3 en lieten zien dat we van niemand schrik moeten hebben."

"Onze goal was een voorbeeld van de mentaliteit in deze groep", kreeg coach Jonas De Roeck, die debuteerde met een 6 op 6, het laatste woord. "Mijn spelers gaven niet op. Ook de jongens die invielen, deden het goed. Zij zijn minstens even belangrijk."