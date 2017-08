Het plan van Wout Faes: "Ik heb nog altijd de ambitie om bij Anderlecht in de eerste ploeg te komen"

Ik geef eerlijk toe dat ik me na vorig seizoen wel heb afgevraagd of ik nog wel een talent wasDeel deze quote:

Daarom koos Faes ook om in Nederland nog wat te rijpen. "Het ging me lang te makkelijk af, die nonchalance zie je soms terug in mijn spel. Bij Anderlecht had ik het eigenlijk wel gezien. Ik maakte geen progressie."

Realist

Ooit zette Chelsea nog een charmeoffensief in om de lookalike van David Luiz binnen te halen, maar de verdediger bleef ten allen tijde nuchter. 'Het is mij nooit naar mijn hoofd gestegen", blikt hij erop terug.

"Interesse uit Engeland heb ik snel afgewend. Wat moest ik als jongen van zestien nu in Engeland? Had ik het toen wel gedaan, dan had ik nu het vijftiendubbele verdiend, maar daar doe ik het niet voor," klinkt het.