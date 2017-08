Veel gepraat bij Anderlecht: "Wij hebben geluisterd, de boodschap is aangekomen"

Het is een rare situatie: gunt René Weiler Leander Dendoncker geen afscheidsmatch bij Anderlecht? Meer nog, laat hij hem gewoon uit de selectie? Ok, je moet straks waarschijnlijk wel door zonder de sterkhouder, maar om hem helemaal thuis te laten voor de verplaatsing naar Gent...

Dendoncker haalde al een paar keer aan dat de groepsgeest er niet is, dat er niet gevochten wordt voor elkaar. "We hebben deze week de drie tegengoals tegen STVV bekeken en geanalyseerd", zei hij. "Het was een zwakke prestatie, ook van mij. De coach heeft de betrokken spelers er rechtstreeks op aangesproken. Of wij ook iets gezegd hebben? Nee, de coach voerde het woord."

Van Holsbeeck

En ook Herman Van Holsbeeck kwam met de vuist op tafel slaan. "Soms moet het eens dat bepaalde mensen komen spreken. Maar de boodschap is aangekomen ja..." Een boodschap die Dendoncker nu bijna mag vergeten...