Conte zet Martinez nog wat meer onder druk om Hazard niet te laten spelen

door Johan Walckiers

Eden Hazard zit nog niet in de selectie van Chelsea voor het duel tegen Everton

Antonio Conte was niet zo blij met het oproepen van Eden Hazard voor de Rode Duivels. De Italiaanse manager van Chelsea had de net herstelde sterspeler liever zien blijven tijdens de interlandbreak. Hij meent dat hij nog niet klaar is. En dat laat hij ook duidelijk merken.