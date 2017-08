Moet weg, geraakt niet weg en nu vist Weiler hem op terwijl andere eersteklasser wou toeslaan

door Johan Walckiers

door

Hamdi Harbaoui staat nog steeds op de radar van Lokeren

Foto: © photonews

Bent u ook benieuwd wat Weiler deze namiddag in de Ghelamco Arena met Hamdi Harbaoui gaat aanvangen? De Tunesische spits zit uit het niets opnieuw in de selectie om het gebrek aan efficiëntie op te vangen. Of is het om Teodorczyk wat onder druk te zetten?