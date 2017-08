Hoopt Maes ervaren rot Persoons nog op andere gedachten te brengen? "Niets definitief"

“In het voetbal is niets definitief”, vertelde Maes na Lokeren-Eupen. “Het klopt dat er vergevorderde onderhandelingen zijn over een transfer van Persoons. Maar we zien wel of en wanneer het rond geraakt.”

Maes beseft als geen ander dat Persoons een belangrijke speler is voor Lokeren, ook op zijn 34ste. “Spelers als Persoons en ook Overmeire zijn het hart van een ploeg. Als hij vertrekt, zullen we Koen zeker en vast missen."