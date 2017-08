Mulder: "Als je de namen van Gent en Anderlecht even vergeet en het puur objectief bekijkt, dan staan ze terecht op hun plaats"

"Qua instelling vind ik dit heel moeilijk om te accepteren. Alleen die instelling van Weiler, dat ging nog wel, maar voor de rest was het niet best. Dit was echt een wedstrijd uit de onderste regionen van het klassement", vertelde een teleurgestelde Jan Mulder.

Dit is geen rock-'n-roll, dit is de gereformeerde kerk - Jan Mulder Deel deze quote: "Dit is alarmfase rood", ging de Nederlander verder. "Anderlecht speelde met de handrem op. Ze moeten buiten de lijntjes durven kleuren." Ook Imke Courtois ging akkoord. "Ze zijn er allebei niks mee. Het was geen reclame."