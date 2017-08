Bijzonder raar: sterk gestarte Rode Duivel verdwijnt ineens uit selectie

Klopp gaf zaterdag aan Mignolet de uitleg dat hij rust nodig had met het komende drukke programma, weet Het Nieuwsblad. Raar, aangezien Mignolet straks met de Rode Duivels vertrekt en daar niet zal spelen aangezien Thibaut Courtois de nummer 1 is en fit is.

Mignolet was sterk begonnen en dus is er eigenlijk geen enkele reden om Karius in doel te zetten. Vorig seizoen deed Klopp dat ook al eens, toen na mindere prestaties van Mignolet. Dat draaide echter compleet verkeerd uit en Mignolet verscheen al snel terug tussen de palen.