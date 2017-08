Jürgen Klopp geeft vreemde reden voor niet-selectie van Simon Mignolet

"Ik wil Simon laten rusten, meer niet. We hebben vier wedstrijden achter de rug in een korte periode", vertelde Klopp net voor de match voor de camera van Sky Sports. Vreemd want er komt net een interlandbreak aan én vermoedelijk zal Courtois de voorkeur krijgen bij de Rode Duivels.

Ik gun Simon rust na een zeer intense periode met enkele zeer goeie prestaties van ons

Het was wel degelijk volledig de keuze van Klopp, en niet van de Belg. "Simon wilde niet rusten en dat is geen probleem. We hebben er gisteren over gesproken en ik denk dat het echt zinvol is, want we hebben achteraan kwaliteit."

Laatste kans

Concurrent Karius staat zondag dus tussen de palen. "We willen drie sterke keepers hebben. Ze zijn zeer ambitieus en willen spelen. Daarom start Karius vandaag", zei Klopp nog.

Hier en daar wordt wel gezegd dat dit een laatste kans is voor Karius. Als hij zich niet bewijst, wordt de flopaankoop in de laatste dagen van de zomermercato nog verkocht.