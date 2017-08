Kijk, wie zit daar in de tribunes van de Luminus Arena...

door Johan Walckiers

Louis van Gaal kwam naar Genk-KV Mechelen kijken

Albert Stuivenberg heeft gisteren de crisis in Limburg wat bezworen na thuiswinst tegen KV Mechelen. De Limburgers waren met 4 op 12 niet best gestart. Stuivenberg zal des te gelukkiger geweest zijn omdat zijn leermeester net nu in de tribune zat.