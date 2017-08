Bayat ziet het potentieel na 15 op 15: "Grootste franstalige stad verdient ploeg op topniveau"

"Dit is het gevolg van de continuïteit, want ik herhaal al vijf jaar hetzelfde eigenlijk. Ons 3-6-9-project begint stilaan echt zijn gevolgen te hebben. Dit is vijf jaar werk dat wordt uitbetaald", aldus een erg gelukkige Mehdi Bayat na de wedstrijd.

"Ik heb het gevoel dat we opnieuw veel mensen hebben verrast. En Charleroi krijgt steeds meer respect, al is de weg naar het worden van een grote club nog erg lang. Het zal een werk van lange adem worden en het zal dus nog lang duren."

"Maar de grootste stad van franstalig België verdient een club op dit niveau. Het potentieel is daar", aldus de sterke man van de Carolo's. "Meer dan 10.000 man in het stadion in een stad van meer dan 200.000 inwoners ... We willen het volk een club geven waarin ze zich herkennen."